高雄男子領750萬欲向中國教書友人購屋 警見無契約及時阻詐

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄62歲謝姓男子到銀行解除750萬定存，欲向到中國教書的「老朋友」、「老同學」買楠梓中古屋，因未見任何契約書、通訊約定，警方察覺有異懷疑有詐，成功阻詐守住他的退休老本。

鼓山分局今(20)日指出，前日接獲臨海一路某銀行通報，謝男(62歲)欲解除名下新臺幣750萬元定存，行員擔心其遭詐，請警方到場協助。

新濱派出所員警林志祥、易聖富及陳建宏抵達後，詢問謝男購屋來源與細節，謝男僅稱向一名「居住在中國的朋友」購買房屋，卻無法提出房產資料，也未能出示任何對話紀錄，謝表示賣方不缺錢才願便宜賣。

員警查看其好友資訊後覺得異常，擔心謝男落入假投資或假購屋詐騙，故以近期案例說明詐騙手法，提醒購屋應先親自看房、確認資料無誤後再付款，切勿匆促提領鉅款或解除定存，謝男聽取勸說後恍然大悟，最終成功阻詐，避免750萬元遭騙。

鼓山分局呼籲民眾如接獲投資、購屋或要求匯款等資訊務必提高警覺，如有疑慮請撥打110或165反詐騙專線，由警方協助查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

