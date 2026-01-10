高雄男子「多天沒上班」破門後警方嘆氣了…情侶1死1命危 送醫搶救中

記者洪正達／高雄報導

公司通報警方破門後，才發現情侶倒臥在房間內1死1命危。（示意圖／記者洪正達攝影）

高雄三民區大昌二路一處民宅9日晚間發生一起死亡案件，現年25歲的洪男因多日未上班引起同事注意，前往住處查看並向警方報案，沒想到破門後發現洪男與同住的女友倒臥在床上，消防局獲報趕抵後，發現洪男子明顯死亡，女友仍有脈搏送醫搶救，詳情正由警方釐清中，不排除是感情糾紛。

據了解，洪男由於多日未到班引起公司注意，同事前往察看後發現洪男與女友倒臥在房間內，趕忙通報警方破門，直到破門入內後才發洪男已明顯死亡，同居女友出現意識不清情形，但還是有呼吸脈搏，警消趕緊將她送醫搶救。

警方封鎖線現場進行採證後，不排除為感情因素導致糾紛，現場同時發現不明藥物，初步排除外力因素，但詳細死因仍待相驗後才可得知。





三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

