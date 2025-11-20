高雄男情緒失控持刀街頭遊走 怒吼過路老婦人

高雄市前鎮區20日下午發生一名蕭姓男子持刀徘徊街頭事件。（圖／翻攝自Threads「dodo___1215」）





高雄市前鎮區20日下午發生一名蕭姓男子持刀徘徊街頭事件，引發民眾驚慌。隨後一名女網友也在Threads上發文貼出影片，並表示，「自己的手瘋狂發抖，該拍的都有拍到就好」，對此，前鎮分局草衙派出所也說明，警方獲報後立即派遣警力到場處理，後續將依《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」及《社會秩序維護法》第63條「無正當理由攜帶危險物品」等罪嫌移送地檢署。

鎮東一街有男子疑似情緒失控，並手持刀械四處走動。（圖／東森新聞）

該名女網友在Threads上指出，雖然自己住在高樓層，但目睹現場「太刺激」，手抖到不行，所幸仍將現場情況完整拍下。從影片可以看到，染著半頭白髮的蕭姓男子持刀在街頭閒晃，並在民宅外來回走動，對路過的老婦人吼叫，隨後也有民眾幫忙報警。

對此，前鎮分局草衙派出所表示，當日16時許獲報，指鎮東一街有男子疑似情緒失控，並手持刀械四處走動。警方立即派遣警力到場處理。

在警力戒護下，由家屬陪同將其送醫。（圖／東森新聞）

到場後發現，47歲蕭姓男子疑因情緒問題，持刀在道路上遊走。為避免其自傷或傷及他人，員警立即大聲喝斥要求放下刀械，並在警力戒護下，由家屬陪同將其送醫。整起事件無人受傷。

警方表示，將依《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」及《社會秩序維護法》第63條「無正當理由攜帶危險物品」等罪嫌，將相關事證調查後移送高雄地檢署偵辦。前鎮分局呼籲，民眾遇有衝突或情緒問題時應保持冷靜並以合法方式處理；警方對任何違法、脫序行為都將依法強勢執法，絕不寬貸。

