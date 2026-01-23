高雄男扮土地公沿街討紅包 法官認未強索財物不罰

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄有民眾裝扮土地公向鳳山區商家乞討紅包，警方依違反社維法送辦後，高雄地院認定，沒有商家或民眾做筆錄證明涉案莊姓、楊姓男子強索財物，因此依罪證不足裁定不罰。

高雄地方法院鳳山簡易庭刑事裁定書指出，有民眾去年10月間在網路社群Threads發文，稱鳳山龍山寺附近出現1名裝扮成土地公神明的男子，在店家門前討錢，並提醒「遇到不要給這位錢」。鳳山警方獲報後，發現莊姓男子騎車載著楊姓男子前往大東一路與光明路一帶，由其中1人假扮土地公向周遭店家索取紅包，造成店家困擾，警方依違反社會秩序維護法移送法辦。

法官審理時指出，依當時Threads上的貼文及相關新聞報導來看，記載有人扮成土地公，手拿提籃結緣，站在店外靜止長達半小時，直到店家給錢才離開；又稱店家一連被假扮土地公之人突襲3次，壓力很大等語。

不過，法官認為，貼文者稱「遇到不要給這位錢」，顯示仍可自由決定是否給予結緣費用，自由意志未遭妨害。此外，檢方卷內並無任何商家或貼文者筆錄，無法證明被告強索財物，因此僅憑新聞報導或語焉不詳的貼文，無法認定被告有妨害自由意志強索財物情形，據此裁定不罰，全案可抗告。（編輯：黃世雅）1150123