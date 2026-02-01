高雄男抓綠鬣蜥觸電致4企業停電5小時 台電：保留追訴權

高雄市林園區1名22歲周姓男子為抓綠鬣蜥，他手中的長桿套索不慎觸碰電線導致2度燒傷，事件甚至波及附近4家企業停電達5小時。對此，台電考量肇事周男仍在救治，暫保留法律追訴權。

高雄林園1名22歲周姓男子持工具抓綠鬣蜥卻不慎誤觸電線，還讓附近工廠停電5小時，台電將保留法律追訴權。（圖／翻攝畫面）

回顧事件，該名周姓男子1月31日下午4時48分來到林園區石化一路附近，使用長桿套索要捉綠鬣蜥，沒想到工具誤觸電線，導致身體左側2度燒傷，且造成附近雜草區域小規模燃燒。警消獲報趕抵滅火救援，所幸周男意識仍清楚，且無生命危險，由救護人員將其送醫治療。

廣告 廣告

台電回應指出，該事故同時造成附近的台石、聯林、聯成3大工業用戶停電291分鐘，另1用戶科思創停電314分鐘。台電表示，事發當下已由高屏供電區營運處報警備案，台電優先處理恢復供電事宜，針對是否向周男索取損失賠償，台電秉持服務社會大眾為原則，以人道立場為出發點，考慮到肇事者周男身體狀況，目前先保留法律追訴權，暫時不對周男提出進一步請求。

延伸閱讀

NBA/76人球星保羅喬治吃禁藥遭禁賽25場 損失3.6億薪水

NBA/41歲詹皇出賽破6萬分鐘！可搭機環繞地球23圈

NBA/打18分鐘就大三元！東契奇創湖人隊史最快紀錄