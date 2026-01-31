高雄男抓綠鬣蜥誤觸高壓電！ 左側肢體二度燒傷送醫

高雄市林園區今（31）日下午發生一起觸電意外，一名22歲周姓男子在捕捉綠鬣蜥時，不慎讓長桿套索碰觸到電線，導致身體左側遭受二度燒傷。消防人員獲報後迅速趕抵現場，發現傷者意識清醒，立即將其送往醫院進行治療。

高雄一名22歲周姓男子在捕捉綠鬣蜥時，不慎讓長桿套索碰觸到電線。（圖／翻攝畫面）

事故發生於31日下午4點48分，地點位於林園區石化一路附近。根據現場勘查，周姓男子原本正在使用長桿套索捕捉綠鬣蜥，卻不幸讓捕捉工具接觸到附近的電線，瞬間遭受電擊。電流通過身體造成其左側肢體二度燒燙傷，所幸傷者在事故後仍保持意識清楚的狀態。周姓男子在現場經過初步處置後，已由救護人員送往醫院接受進一步治療。

消防局接獲通報後立即派遣救護人員及消防車輛前往事故現場。救護人員抵達後發現，除了周姓男子受傷外，觸電事件還引發了小規模火苗，導致附近雜草燃燒。消防隊員隨即展開滅火行動，成功撲滅火勢，避免火勢蔓延造成更大的災害，目前警方與消防單位正在調查這起意外的詳細原因.

