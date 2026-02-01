高雄男抓綠鬣蜥誤觸高壓電！4大企業停電 台電保留追訴權

男子抓綠鬣蜥觸電燒傷，更導致4家企業停電。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 高雄市林園區石化一路、台塑林園廠，昨日下午一名22歲周姓男子使用長桿套索抓捕綠鬣蜥，不慎誤觸1萬1800伏特高壓電纜，全身瞬間起火導致左側肢體2度燒燙傷，送醫撿回一命。台電指出，該事故造成台石、聯林、聯成、科思創共4家企業停電約5個小時，至於是否要向周男索賠，台電考量周男仍在救治中，先保留法律追訴權。

台電指出，民眾抓捕綠鬣蜥誤觸導線，造成礙子損壞，影響特高壓用戶4戶，包括台石、聯林、聯成3家特高用戶停電，總計停291分鐘；科思創特高用戶停電314分鐘。

廣告 廣告

目前台電高屏供電區營運處已向管轄警察局備案，優先處理線路停電復舊事宜，對於肇事者沒有進一步的請求，台電公司秉持服務社會大眾為原則，以人道立場考量為出發點，目前肇事者身體尚未復原，公司保留法律追訴權，但未商議請求賠償的方案。

昨日下午周姓男子站在林園石化工業區旁邊，正準備使用長桿抓捕綠鬣蜥，操作過程中誤觸高壓電線，隨後整個人著火，周圍民眾見狀立即上前協助滅火，緊急進行搶救，救護人員抵達現場時，周姓男子仍保持意識清楚，但左側肢體已出現二度燒燙傷，隨後緊急送往醫院接受治療，經評估並無生命危險。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南平安遶境大典！百位辣妹禮生頂寒風露酥胸成「嬌」點

11台重機集體闖國道畫面驚險！每台恐開罰6000元