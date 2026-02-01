高雄男抓綠鬣蜥「誤觸高壓電」...二度燒燙傷送醫 4工業用戶停電4H

高雄林園一名22歲男子持長桿套索要捕捉綠鬣蜥，沒想到不小心碰到高壓電線，導致電擊起火，身體左側二度燒燙傷，也讓附近石化工業等4家特高壓電用戶停電超過4小時。

一名男子拿長桿套索打算抓綠鬣蜥，沒想到意外碰到高壓電線，立刻觸電燒起來，只見火勢向下延燒燒到男子身上，他整個人往後倒在地上翻滾，旁邊的人見狀嚇得趕快滅火，同時通報警消。

事發地點就在高雄林園區石化一路，一名22歲男子拿長桿套索要抓綠鬣蜥，結果長桿套索碰到電線起火，男子遭電擊火燒，造成左側身體二度燒燙傷，消防隊員到場立刻將他送醫治療。

而事發地點附近都是石化工廠，幾乎是特高壓電，這起事故也讓石化工業等4家特高壓電用戶停電大約4到5小時左右。台電表示已向警局備案，對於男子目前沒有進一步求償，不過會保留法律追訴權。

高雄／梁子玥 責任編輯／施佳宜

