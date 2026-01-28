高雄男拒檢撞警遭開15槍逃逸 今凌晨落網稱「被攔怕了」

高雄45歲李姓男子拒絕攔查又倒車企圖衝撞警方巡邏車，員警朝男子自小客車輪胎連開15槍，過程中沒有人受傷。（圖：仁武分局提供）

高雄市昨天（27日）晚間發生警匪追逐，一輛違規的自小客車拒絕警方攔查，甚至倒車企圖衝撞警方巡邏車，仁武分局員警朝輪胎連開15槍仍被自小客車逃跑，警方查出開車男子的身份，案發後5個小時、今天（28日）凌晨緝捕到案，男子辯稱，他是「被攔怕了」，才會拒絕攔檢。

仁武分局員警27日晚間7點左右，巡邏經過仁武區霞海路與後港巷口，發現一輛自小客車車速過快、且跨越對向車道形跡可疑，於是上前攔查，自小客車卻拒檢逃逸。

員警一路從仁武追到三民區大中一路，發現自小客車受困在車陣中，於是上前攔停，不料，自小客車駕駛不但拒檢，還倒車企圖衝撞，仁武分局說，員警基於自身及公共安全考量，於是拔槍喝斥，並朝自小客車的輪胎連開15槍，過程中沒有傷到人，卻還是讓自小客車跑了。

警方根據車號，28日凌晨持拘票將45歲的李姓男子查緝到案，車上並沒有查到違禁品，男子辯稱，他「被攔怕了」，才會見到警察就跑，不過，這一跑不但涉及公共危險、妨害公務以及毀損等罪，他在逃跑的過程中，沒有依規定使用燈光、危險駕駛、不按遵行方向行駛、逆向、紅燈右轉以及不服稽查取締，加起來最高可處新台幣75000元罰鍰，並吊扣駕照6個月。（溫蘭魁報導）