南部中心／綜合報導

高雄警方深夜巡邏，發現路旁一部違停轎車，車上兩名男子形跡很可疑，現場還散發毒品氣味，員警上前盤查，沒想到駕駛衝撞警車逃逸，員警立刻朝車輪連開6槍，但還是被他給逃跑，目前警方已經鎖定身分，要將男子逮捕歸案。

高雄男拒檢衝撞警車1警受傷 警連轟6槍仍逃逸

男子不配合盤查，衝撞警車逃逸，員警朝他車輪連開6槍。（圖／翻攝畫面）

轎車凌晨違停在路旁，車上兩名男子形跡可疑，員警上前盤查，沒想到，駕駛立刻發動車子想要逃跑。副駕駛座的男子先乖乖下了車，但駕駛就是不配合，員警拔槍喝斥，下一秒，他油門一踩撞開警車，員警追上前，朝車輪連開6槍，但還是被他給逃走，留下副駕駛座的17歲男子，被警方當場逮捕。這起案件發生在高雄新興區明星街與南台路口，員警巡邏時發現一部轎車違停，現場散發濃厚毒品氣味，員警要車上兩名男子下車，沒想到駕駛竟然丟下朋友，加速逃逸，過程中撞壞警車，還造成員警左手臂擦挫傷。

高雄男拒檢衝撞警車1警受傷 警連轟6槍仍逃逸

警車遭衝撞，車門受損。（圖／翻攝畫面）

附近民眾：「他們開車撞警察要逃跑，我太太有聽到砰砰的聲音。」附近民眾：「我不敢出來我怕會被波及到啊，因為不曉得是歹徒互相打還是怎麼樣。」附近民眾深夜被嚇醒，回到現場，地上還留下車燈車殼碎片，警方也已經鎖定逃逸男子的身分。高市警中山派出所所長陳湧介：「員警大膽依法使用槍械，共射擊6發，全力查緝涉案男子。」丟下朋友逃跑很沒義氣，至於為何看到警察就跑，是不是車上有毒品，還要調查釐清。

