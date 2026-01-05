高雄男持鐵鎚砸毀2機車 犯案理由超扯！

〔記者洪定宏／高雄報導〕31歲林姓男子持鐵鎚砸毀2輛機車逃逸，被社區居民錄影PO網，高雄警方獲報查緝他到案。林男坦承，日前他發生行車糾紛，誤認地址砸錯車。

1月4日晚間8點多，警方接獲報案，指左營區文自路某通訊行遭人砸店，但員警發現不是砸店，而是停放騎樓的2輛機車被砸毀，通知車主到場並提出毀損告訴，後續追查林男到案。

林男坦承，他日前發生行車糾紛，誤認案發地點是對方住處，所以持鐵鎚砸損機車；警方依毀損罪嫌將他法辦。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄小港廟會驚爆陣頭衝突 2人打架GG了

疑似街友天冷暴斃農田 警方初步排除外力介入

委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

高雄2男口角持鐵管、開山刀對尬 3警戴臂盾衝南華市場逮1人

