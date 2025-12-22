高雄男揚言炸掉小港機場！嗆「鄭捷、張文都是我的人」遭逮

高雄蘇姓男子轉貼張文事件報導，並揚言要炸掉小港機場。 圖：翻攝自維基百科

[Newtalk新聞] 張文19日在台北市無差別殺人，釀成4死11傷，事件爆發後網路上出現多起模仿跟風的貼文，高雄一名40多歲蘇男在社群平台聲稱張文、鄭捷「都是我的人」，更揚言炸掉小港機場，今日遭航空警察局拘提到案，訊後將移送高雄地檢署複訊。

高雄蘇姓男子日前在臉書連續發文，先是轉貼張文事件報導，聲稱「這國家需要像這樣的人才」、「張文、鄭捷都是他專案小組成員」，並揚言「我看是不是我還沒完成炸小港機場的任務也該行動了」，引起警方高度關注，小港機場已同步提高戒備層級，加強巡查。

廣告 廣告

後續蘇姓男子又改口「本來想說要在跨年夜幹大事...改在1/26號一樣鳳山新城交給我」、「繼北捷中山事件後，高雄車站也有人負責計畫了」、「繼北捷後，待高火後，下一個目標就是鳳山新城，就在跨年夜會有更大事件等著你們。」

貼文曝光後，治安機關立即通知航警局，經過循線查到PO文者身份後，立即報請高雄地檢署指揮偵辦，並於今日上午前往蘇男住處逮人，警方指出，蘇男貼文並非單純轉發，而是由自己親自張貼，但現已刪除，逮到人後，檢警將進一步釐清蘇男動機，並確認其住處是否有可疑物品。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷隨機砍人案震撼國外社群！外網：平常太安全 反應不過來

張文背景起底！台中當保全成「頭痛人物」 僅2月遭開除