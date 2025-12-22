高雄男揚言「還沒完成炸小港機場」 檢方複訊聲請羈押

高雄小港機場。（圖／報系資料照）

台北車站與中山商圈日前接連發生隨機殺人事件，造成4死11傷，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，隨後全台各地出現疑似模仿行為，高雄一名30多歲蘇姓男子，近日在社群平台發文，自稱張文與鄭捷都是「他專案小組的人」，並揚言「該輪到他進行鳳山行動」，甚至放話要炸掉高雄小港機場，遭警方拘提到案，聲請羈押。

蘇男在臉書上發文寫下「犯案者都是我的人啦，這國家需要像這樣的人才」，並提及尚未完成「炸小港機場的任務」，還點名行動時間可能落在跨年夜或1月26日。相關言論涉及重大公共安全威脅，航警單位蒐證後通報檢方。

高雄地檢署指出，接獲航警提報有恐嚇炸毀高雄小港機場的具體情資後，隨即由檢察官指揮偵辦，並於昨（22）日將蘇男拘提到案。經搜索其住處，雖未發現爆裂物或其他違禁品，但考量其言論內容及社會影響，仍不排除有實際危害風險。

檢察官在完成複訊後，於昨日晚間21時40分，向法院聲請羈押。檢方強調，若輕易釋放，恐引發模仿效應，對社會秩序與公共安全造成更大威脅。

高檢署也說明，為防止重大治安事件引發模仿或恐慌，已責成全國各地方檢察署，針對涉及網路、大眾運輸系統或公眾可出入場所的恐嚇及危害安全案件，統一由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，並在案件發生時即刻啟動應變與強制措施，以遏止恐嚇訊息擴散。

