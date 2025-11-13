高雄男涉虐童致腦嚴重損傷 遭檢首用剴剴條款求刑12年

檢警到住家蒐證，高雄一名4歲男童9月18日因嘔吐昏迷被送到小港醫院急診室，搶救後沒脫離險境，又轉送高醫，醫護人員發現他不僅腦部嚴重損傷，全身也有多處傷口，疑似遭虐待，趕緊報警。

高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐指出，「被告命幼童於陽台半蹲，再以手壓該幼童額頭，大力往後撞擊陽台牆壁，使該幼童多處部位挫瘀傷，嚴重腦傷，對於身體健康有嚴重不治、難治之重傷害。」

檢警將涉嫌兒虐的鄭姓男子帶回，因為他自2月起就不時以玩樂或管教名義，虐待同住女友4歲及9歲兒子，導致2人多處挫瘀傷；4歲男童因重傷住院中，由於他常帶傷上學，社會局也將調查幼兒園是否涉及未即時通報。

廣告 廣告

高雄市社會局家防中心主任黃慧琦表示，「我們會進行查證，也會請幼兒園說明，如果他確實是延遲通報的話，我們會依照《兒少法》進行裁罰，罰鍰大概是6000元到6萬元，看他的情節的狀況。」

因應剴剴案，立法院今（2025）年7月修正《刑法》286條，對兒虐致死或致重傷害案提高刑度，檢方依修正後新法，以妨害幼童發育等罪嫌起訴鄭男，並建請法院從重判處有期徒刑12年。但不只高雄，新北也傳出有母親暴力對待1歲多幼童。

新北市家防中心主任許芝綺表示，「已經緊急安置幼兒，市政府將依職權申請保護令，並且期待法院可裁定家長進行加害人處遇計畫，強制親職教育。」

民眾目擊施暴案趕緊通報，目前社會局已緊急安置幼童，後續也將追查家長是否涉及刑責，依法究辦。