高雄男涉闖前女友家潑灑汽油 檢求處7年以上重刑

（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄戴姓男子因不甘陳姓前女友提分手，幾次挽回未果，竟在陳女機車偷裝定位，並闖入對方家中潑灑汽油企圖引燃。高雄地檢署依殺人未遂罪起訴，並求處7年以上重刑。

高雄地檢署起訴書指出，29歲戴男因不甘遭陳姓前女友提分手，經屢次挽回不成，竟找機會在陳女機車上設置GPS定位追蹤器，直到陳女發現戴男總能找上門來察覺有異，才請友人拆卸機車發現追蹤器。

不料，GPS定位追蹤器被拆卸後，戴男今年9月9日先是前往陳女住處，持西瓜刀恐嚇「反正殺了你，我也是進去關而已」；雙方不歡而散後，戴男同月24日晚間又持汽油、打火機、西瓜刀等物前往陳女住處，並趁陳女家人在屋外餵貓無暇顧及，直接闖入2樓陳女房間反鎖。

戴男與陳女談判破裂，便拿出預藏汽油潑灑，並掏出打火機準備點火同歸於盡，幸未即時點燃。陳女上前強搶打火機並大聲呼救，家人才趕忙破門聯手壓制戴男，戴男則在陳家人清理現場時趁隙逃逸，事後經警方循線拘提到案。

檢警偵查時，戴男否認有放火殺人意圖，辯稱潑灑汽油是為了嚇唬，但檢方審酌其以激烈手段針對陳女，法治觀念淡薄，全案偵結後依殺人未遂等罪嫌起訴戴男，並向高雄地方法院法官求處7年以上重刑。（編輯：李淑華）1141203