高雄男深夜突躺匝道 遭3車連續輾斃

▲ 6日深夜11時左右50歲高姓男子徒步橫跨高雄市中正路交流道東側便道，由東往西步行，突然倒臥於北上閘道口倒臥，慘遭3輛自小客車輾斃。（圖／記者郭凱杰翻攝）

[NOWnews今日新聞] 高雄市苓雅區中正路交流道北上匝道口，6日深夜11時左右發生死亡車禍，50歲高姓男子徒步橫跨中正路交流道東側便道，由東往西步行，突然倒臥於北上閘道口，慘遭3輛自小客車輾斃。

苓雅分局於2月6日23時21分接獲通報車禍，警方遂派員到場。經瞭解係高姓男子（50歲），徒步橫跨中正路交流道東側便道，由東往西步行，突然倒臥於北上閘道口，先後遭王姓男子（57歲）、方姓男子（22歲）及連姓男子（52歲）駕駛自小客車南往北行駛，於上述時間在中正路交流道北上閘道口，陸續不慎碰撞高男致肇事，高男當場無生命跡象。經測該案無人酒駕。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為駕駛3人未注意車前狀況，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。該案駕駛3人於警詢後，將依過失致死罪嫌，移請高雄地檢署偵辦。

另王男撞擊後駛離，違反道路交通管理處罰條例第62條第3項、第4項，處3,000元以上9,000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，不得再考領；王男違反刑法第185條之4肇事逃逸罪，將移請地檢署偵辦。

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，夜間開車更要提高警覺，注意車前狀況，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

