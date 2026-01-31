高雄男深夜「熊抱強吻」落單少女 竟稱喝酒想搭訕

阿偉（化名）看中了一名落單少女，於是強行對方「熊抱」10多分鐘。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄市一名男子阿偉（化名）疑似因酒醉，竟在深夜一邊騎機車時，一邊尋找目標，他看中了一名落單少女，於是強行「熊抱」對方10多分鐘，期間還做出強吻、摸胸等惡劣行為，不過，高等法院高分院審理此案，將他依強制猥褻罪為由，判3年1月有期徒刑，後續他再次上訴，遭駁回定讞。

落單少女慘遭熊抱

判決書指出，此起事件發生於2024年2月10日深夜11點許，阿偉騎機車在前鎮區閒晃，並尋找目標下手，他在看上落單少女後，竟色慾薰心，不僅上前熊抱少女，見她大聲呼救後，阿偉還順勢強吻、襲胸，行徑相當惡劣。

少女奔派出所報案 警方調監視器找惡狼

在脫離險境後，少女趕緊跑進派出所報案，警方循線調閱監視器，並依身形、特徵比對就是阿偉犯案。在將阿偉帶回警局釐清案情後，訊後依涉犯強制猥褻罪嫌函送法辦。

阿偉在案發後坦承犯行，也稱自己是因為當時喝醉了，原本是想搭訕，但卻將少女拉過來抱住，並承認確實有對少女進行不當行為，全程歷時約10到20分鐘，觸碰胸部約5分鐘。

法官判決結果出爐

高雄地院依強制猥褻罪判處阿偉3年3個月徒刑，他不服上訴改判3年1個月徒刑，但他不服二審結果，又再次上訴被最高法院駁回，全案正式定讞，檢方將於近期通知阿偉入監服刑。

