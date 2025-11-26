高雄男為29萬在中國幹掉同鄉 服刑完畢回台又遭殺人罪起訴 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名趙姓男子在2017年時，在中國與一名同是台灣人的林姓男子有一筆29萬元的債務糾紛，2人因此發生口角，過程中趙男情緒失控，拿起一把水果刀就朝林男胸口刺下去，造成林男當場死亡，事發後，趙男也被中國公安逮捕，日前也已經在中國服完刑期；但他返回台灣後，隨即又被高雄檢方依殺人罪又起訴一次，為防止他落跑，法院也裁定將他限制出境、出海8個月，而檢方同時也向趙男求償賠給林父的補償金15萬元，法官也予以判准。

廣告 廣告

檢方調查，2017年1月間，趙男和林男在中國進行台幣兌換人民幣的「地下交易」，不過最終交易沒完成，林男卻欠趙男29萬元台幣，案發當天下午，趙男去找林男所要欠款，孰料雙方一言不合，直接當街扭打，林男順手抓起高壓鍋朝趙男身上攻擊，趙男則隨手拿了水果刀朝林男的胸部猛刺，結果林男當場血流如注，送醫後宣告不治。

案發後，趙男隨即被中國公安逮捕，也遭中國判刑，他在中國服完刑期後，原以為回到台灣後可重新做人，結果卻在回到台灣後不久，卻被高雄地檢署依殺人罪起訴，案件目前仍在高雄地院審理中。

此外，檢方原先代墊支付犯罪被害人補償金15萬元給林男家屬，因此提告要求趙男需支付這筆費用，但趙男認為檢方此舉對他來說很冤枉，趙男認為他在中國已經賠償林母20萬人民幣，而且林男事實上還欠他29萬，因此要求不用賠償這筆15萬元的款項。

不過法官認為，趙男雖然在中國賠償林母20萬人民幣，但這筆15萬元的遺屬補償金是發給林父，兩筆錢的給付對象不同，最終仍判決趙男必須給付15萬元給檢方。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

冷血女和男友吵架 誕下男嬰竟從11樓丟下害慘死

賴清德8年投1.25兆國防預算 鍾佳濱指民主國家趨勢、許淑華稱重要訊號

【文章轉載請註明出處】