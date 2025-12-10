高雄男為3萬債失控殺死護子媽。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

高雄市鳳山區光遠路一處檳榔攤10日上午發生一起凶殺案，呂姓男子疑為了3萬元的債務，持水果刀前往該檳榔攤要找王姓老闆娘的兒子討債，王婦不告訴他兒子去向，雙方起爭執，呂男竟持刀刺殺王婦胸部及肩部，其中1刀深及肺部，王婦送醫後宣告不治。全案目前由檢警積極偵辦中。

46歲呂姓男子10日上午7時許到鳳山區光遠路68歲王姓婦人經營的檳榔攤，要找王婦的兒子討債，疑因王婦不告訴他兒子去向，雙方起爭執，呂竟持自己帶去的水果刀，涉嫌刺殺王婦胸部及肩部，警、消獲報到場時，王婦已躺在檳榔攤旁失血不少，已無心跳，警消立即將她送往國軍高雄總醫院救治急救，王婦仍因傷重宣告不治。

呂男行凶後逃離現場在附近轉了一圈，重返檳榔攤前方的娃娃機店內看檳榔攤狀況。警方根據目擊者描述凶嫌穿著，在檳榔攤附近四處找人，發現呂男躲進娃娃機店，立刻上前去逮捕他。警方表示，初步了解，王婦的兒子向呂男借了3萬元，呂男因找不到王婦的兒子，才去檳榔攤要求王婦說出兒子下落，王婦說兒子不在家，不願說出兒子去處，雙方因而發生口角，呂男即亮出水果刀，朝王婦的胸、背和肩部刺殺，導致王婦失血倒地，送醫不治。