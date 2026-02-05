高雄男無照毒駕拒檢逃逸！竟自撞分隔島翻車 遭警活逮起獲愷他命

即時中心／綜合報導

高雄鳳山警分局五甲派出所員警於昨（5）日晚間執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車行跡可疑，遂示意攔停；然而駕駛33歲廖姓男子其實是無照駕駛，心虛拒檢加足馬力逃逸，於市區道路瘋狂違規，在逃逸約1公里後自撞分隔島導致車輛翻覆。警方當場依公共危險罪現行犯實施逮捕，隨後更於車內煙盒內查獲愷他命捲菸1支，全案除依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪移送高雄地檢署偵辦外，毒駕部分另依法採集尿液送驗。

鳳山分局五甲派出所員警於昨晚9時許執行巡邏勤務，巡經南正二路150巷口時，發現一輛自小客車行跡可疑，遂示意攔停；孰料廖男竟心虛拒檢，隨即駕車加足馬力逃逸，於市區道路瘋狂違規。警方基於安全考量在後追蹤，在逃逸約1公里後，廖嫌於鳳南、南榮路口自撞分隔島導致車輛翻覆。

車禍發生後，廖男意識清楚並自行脫困，僅手腳輕微擦挫傷且表示不需送醫。警方審酌廖男為逃脫竟沿路危規竄逃，已嚴重危害公眾往來安全，當場依公共危險罪現行犯實施逮捕，隨後更於車內煙盒內查獲愷他命捲菸1支（毛重0.79公克）。

現場員警立即通報交通分隊完成測繪，並聯繫拖吊車迅速排除障礙，恢復交通順暢。經查，廖男有毒品素行且為無照駕駛，經施以毒品唾液快篩檢測，結果呈現愷他命陽性反應。全案除依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪移送高雄地檢署偵辦外，毒駕部分另依法採集尿液送驗。

經統計，廖嫌此次違規項目，包含闖紅燈4件、逆向行駛、無照駕駛、拒檢逃逸及毒駕，警方均依《道路交通管理處罰條例》逐一製單舉發，罰鍰最高可處新台幣16萬5,700元，並當場移置保管該車輛。

