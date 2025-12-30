高雄男疑噪音殺鄰居夫妻一審判死 再延押2月

（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄苓雅區吳姓男子懷疑樓上夫婦製造噪音，涉持刀殺害夫妻。高雄地院一審判處死刑，全案目前上訴二審審理中。高雄高分院依其有逃亡之虞，裁定自今天起再延押2個月。

台灣高等法院高雄分院刑事裁定書指出，吳男因涉殺人罪嫌疑重大，先後裁定自民國114年3月31日起羈押，暨同年6月30日、8月30日及10月30日起延長羈押迄今。合議庭審酌吳男迄今仍否認犯罪，犯罪嫌疑重大，案發後確有逃匿遭警拘提到案，且原審判處死刑，合理判斷有逃亡之虞。

合議庭認為，審酌此案對社會秩序危害重大，為確保將來續審判或判決確定後刑罰執行程序得以順利進行，有繼續羈押必要，應自114年12月30日起再延長羈押2個月。

全案起於，高雄36歲羅姓男子和35歲妻子112年9月15日上午在苓雅區家中身中數刀死亡，警方查出樓下鄰居吳男因不滿噪音擾鄰，上樓敲羅姓夫妻家門，同住小孩開門後，吳男便入屋持刀砍人，2名未成年孩童向大樓管理員求救，但羅姓夫妻傷勢過重當場不治，未送醫。吳男則在屏東落網。

吳男犯案後曾到萬大大橋高雄端橋下，棄置犯案凶刀、衣服，且經檢視犯案後離開大樓畫面，當時也手持1個塑膠袋，警方研判裡頭就是凶刀、衣物，同月16日凌晨在高屏溪畔找到行凶逃逸時所穿外套，和1把水果刀。經高雄地檢署偵結，檢方認為吳男手段凶殘、毫無悔意，依殺人罪嫌起訴，並建請高雄地方法院判處死刑。

一審高雄地院認為，吳男毫無悔意、出於殺人直接故意、手段殘忍，且當庭稱被害人更該死等語，一致決宣判死刑，可上訴。（編輯：陳清芳）1141230