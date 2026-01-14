高雄男疑因噪音持刀殺鄰居夫妻 二審仍判死刑

（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄苓雅區吳姓男子懷疑樓上夫婦製造噪音，涉持刀殺害夫妻，一審高雄地院一致決，宣判死刑；案經上訴二審，高雄高分院今天上午宣判駁回上訴，維持原審死刑刑度。

台灣高等法院高雄分院上午依原審認事用法並無不妥，宣判駁回上訴，維持原審死刑刑度，全案仍可上訴；詳細判決理由，仍待後續公布。

全案因由，63歲高雄市苓雅區吳男懷疑樓上羅姓夫妻製造噪音，2023年9月間涉持刀當著羅姓夫妻稚子的面，先後殺害35歲羅男妻子及36歲羅男，事後到萬大大橋高雄端橋下棄置犯案凶刀與衣服，最後在屏東落網，訊後遭聲押獲准。

廣告 廣告

經高雄地檢署偵結，檢方認為吳男手段凶殘、毫無悔意，依殺人罪嫌起訴，並建請高雄地方法院判處死刑。

一審高雄地院合議庭認為，吳男為事先預謀、出於殺人直接故意、手段殘忍，且無證據證明吳男罹有雙相情緒障礙症、憂鬱症等精神疾病；另外，吳男在醫院受量刑鑑定時，還對鑑定人員出現口語及動作威脅，並在審理中當庭指稱被害人家屬更該死等語。

一審合議庭審酌，吳男能預備刀械、逃匿及棄置物品，並堅定行使緘默權、明確否認犯行等，考量醫院鑑定結果，吳男應沒有辨識行為違法顯著減低，或有精神障礙及其他心智缺陷等情形，未發現吳男有更生教化、再社會化可能；法官一致決，認吳男犯2個殺人罪，均處死刑，應執行死刑，褫奪公權終身。（編輯：陳仁華）1150114