高雄男稱與偶像Hebe約年底見面！購10萬點數卡 警苦勸阻詐

蕭姓男子遭詐騙，以為年底能見到偶像Hebe還能獲得10億見面禮。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 詐騙集團手法層出不窮，而近日更有詐團假扮女團「S.H.E」中成員「Hebe」田馥甄，拜託高雄阿蓮區的48歲蕭姓男子購買AppleStore十萬元點數卡，並承諾年底見面會送10億元「見面禮」，所幸超商店員眼尖識破詐騙套路，立即報警成功攔阻。

警方指出，48歲蕭姓男子透過WhatsApp認識一名自稱「Hebe」的女子，對方聲稱自己就是女團「S.H.E」成員Hebe田馥甄，並相約年底在台灣見面，聲稱將會送蕭姓男子高達10億元的見面禮，隨後又以「要先驗證誠意」為由，要求蕭男購買10萬元的Apple Store點數卡傳送序號。

超商廖姓女店員發現蕭姓男子準備購買高額點數卡便心生警覺，立刻向警方報案，阿蓮分駐所員警到場後，光是聽到「Hebe」要給他10億元，就直接傻眼「給你10億？大哥……」，在場同事更直言「你給他10萬他給你10億，一聽就是假的」。

警方揭穿這起假交友真詐騙幫蕭姓男子保住10萬元，湖內分局提醒，詐騙手法層出不窮，從「愛情包裝」到「投資陷阱」無奇不有，尤其近期盛行「假偶像詐騙」，民眾切勿輕信網友甜言蜜語或巨額承諾。

