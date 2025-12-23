高雄男稱「張文我的人」還恐嚇炸機場 四叉貓起底荒唐事跡：台大發雞排也在

四叉貓起底恐嚇男背景，蘇姓男子為恐嚇累犯、曾因鬧事遭中職列黑名單。翻攝畫面



北捷上週發生隨機殺人案震驚全台，在民眾還處於恐慌情緒當中，高雄一名蘇姓男子竟於網路發文聲稱自己是此案主謀，還揚言要炸毀小港機場。檢警看到貼文後火速將其拘提到案，法院也於今日（12/23）凌晨裁准羈押。事後網紅四叉貓起底，蘇男是恐嚇累犯，曾化名「小日本」在中職球場鬧事，被聯盟列為黑名單，近日還曾因台大「發雞排放鳥事件」登上新聞版面，荒謬行徑引發網友熱議。

現年34歲的蘇姓男子日前在臉書發文，聲稱「張文、鄭捷都是我成立的專案小組成員」，還揚言要炸毀小港機場、高雄車站，甚至附上疑似爆裂物的照片，揚言跨年和小年夜要炸毀小港機場和鳳山新城，高喊「台灣這樣的事越多才符合天意。」

航警局高雄分局與鳳山分局獲報後立即組成專案小組，22日下午1點火速前往蘇男住處，並將其拘提到案。經搜索現場並未發現爆裂物蹤跡，蘇男落網後也辯稱，網路上言論僅為發洩情緒，並沒有要實際著手攻擊行動。不過高雄地檢署複訊後，認為蘇男涉嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

事後網紅「四叉貓」劉宇在臉書發文起底蘇男前科，包括在網路上暱稱為「小日本」，過去曾在中華職棒球場鬧事，以及早於2016年就曾因在臉書發文恐嚇公眾而被捕，「他是多次累犯！常在網路上恐嚇要放炸彈，他的前科太多，我列舉兩個而已，有興趣自己去查。」

還有網友發現，先前有網友宣稱若未放颱風假，將在台大發放300份雞排與珍奶，最終卻未現身，當時蘇男也在等候人群當中，由於留著顯眼的八字鬍受訪抱怨，引起網友關注。底下留言處還有蘇男過去的同學表示，蘇男似乎熱衷於博取關注，先前還曾參加過選秀節目「超級偶像」，不過並未獲選。

