高雄男突倒匝道 遭3車輾亡...1駕駛肇逃

高雄市苓雅區，一男突倒地遭三車輾過（圖／東森新聞）





高雄市苓雅區昨（６）日深夜發生一起死亡車禍。一名男子在橫越中正路交流道便道時，因不明原因倒臥車道，隨即遭三輛小客車陸續撞擊，經救護人員到場確認已無生命跡象。警方獲報後立即派員處理，全案將依過失致死罪嫌移送法辦，其中一名駕駛因涉嫌肇事逃逸，將面臨重罰。

事故經過與調查

苓雅分局昨23時21分接獲通報，中正路交流道北上閘道口發生車禍。經初步了解，50歲的高男徒步由東往西橫跨東側便道，卻突然倒臥於北上閘道口。

隨後，由王男（57歲）、方男（22歲）及連男（52歲）駕駛的三輛小客車，因躲避不及並輾過高男。高男當場失去生命跡象，三名駕駛酒測值均為零。路過的駕駛也表示，因為他已經躺在那裡，加上路上黑黑的，開過去的時候就不小心撞到，當下有想說「是撞到什麼」，對於整個經過有嚇到。

違規裁處與法律責任

警方透過調閱周邊監視器及現場訪查，初步分析事故原因為三名駕駛人未注意車前狀況。三人於警詢後，均依過失致死罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

另王男撞擊後駛離，違反道路交通管理處罰條例第62條第3項、第4項，處3,000元以上9,000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，不得再考領，且王男違反刑法第185條之4肇事逃逸罪，將移請地檢署偵辦。

警方呼籲

苓雅分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，夜間開車更要提高警覺，注意車前狀況，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

