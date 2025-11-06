高雄男竊50萬銀樓金項鍊 剛逃出就遭巡邏員警壓制

（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄江姓男子假藉變賣戒指分散銀樓業者注意力，趁機竊取貴重金飾，江男得手逃出銀樓遭巡邏員警當場壓制逮捕。警方並查獲市值新台幣50萬元金項鍊，全案依竊盜和詐欺罪送辦。

高雄市政府警察局新興分局今天指出，中正三路派出所員警張少華昨天中午11時許，在新興區大同一路執行巡邏勤務期間，當場逮捕一名銀樓竊盜現行犯，有效維護社會治安與市民財產。

警方表示，40歲江男藉變賣戒指分散業者注意力，趁機竊取貴重金飾。江男得手後神色慌張地從銀樓衝出，後方緊跟著大喊的業者。張員見狀立即反應，毫不猶豫上前進行攔查。江嫌面對突如其來盤查意圖掙脫逃逸，但被張員迅速控制，警方當場在江嫌手中查獲剛竊取市值約新台幣50萬元金項鍊。

新興分局表示，此案幸賴警員張少華主動積極巡邏作為與臨危不亂英勇表現，使竊賊無法得逞，有效遏止了犯罪行為。全案訊後已依竊盜及詐欺罪嫌，將江嫌移送高雄地檢署偵辦。後續也將持續加強巡邏密度。（編輯：謝雅竹）1141106