高雄男童騎樓玩耍不慎滑板掉車道 釀機車追撞3傷送醫

高雄一名男童昨晚在騎樓玩滑板，因操作不慎滑板滑入車道，導致陳姓女騎士為閃避急煞，遭後方兩輛機車追撞；救護員檢傷時又有兩輛機車擦撞共釀3傷，確切肇因待釐清。警方提醒，行人於路旁嬉戲影響交通可依法開罰，若造成他人車損或傷亡，也須負相關法律責任。

高雄一名男童30日晚在騎樓玩滑板，因操作不慎滑板滑入車道，導致陳姓女騎士為閃避急煞，遭後方兩輛機車追撞；救護人員檢傷時又有兩輛機車擦撞釀三傷，詳細肇因待釐清。（圖／高市楠梓警分局提供）

高雄市警察局楠梓分局昨天晚間10時許獲報，一名男童因操作不慎，致滑板自騎樓滑入車道，行駛於興楠路的28歲陳姓女機車騎士為閃避急煞，導致後方機車騎士23歲林姓男子、24歲江姓男子追撞，波及路旁停放機車。

不料，救護人員到場檢傷時，兩名機車騎士24歲吳男及32歲莊女又因閃避不及發生碰撞。林男、江男及吳男受傷經送醫無大礙，駕駛經檢測皆無酒精反應，確切肇因仍須調查後送交通大隊分析研判。

楠梓分局呼籲，行人於路旁嬉戲影響交通，依據道路交通管理處罰條例第78條1項4款，於交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通規定，可處新台幣500元罰鍰，如造成他人車損或傷亡，依刑法過失傷害、過失致死罪及民法須負相關責任。