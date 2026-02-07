高雄男續攤醉臥美籍友人家 離奇「墜落2樓」命喪採光罩

高雄三民區一處透天厝發生男子酒醉墜樓事件，23歲羅姓男子摔落2樓採光罩送醫不治。（圖／翻攝畫面）

高雄市三民區2月6日下午發生一起墜樓命案。23歲羅姓男子前一晚與友人聚會飲酒後，轉往一名美籍友人租住的透天厝續攤，因不勝酒力醉倒，被安排至4樓臥房休息。不料隔日友人起床未見羅男蹤影，起初以為他自行離開，但發現鞋子仍在門口，四處尋找後，赫然發現羅男已從高處墜落，倒臥在2樓採光罩上，當場失去生命跡象。事件經過確切死因有待警方調查釐清

高雄市消防局於2月6日下午3時11分接獲報案，指三民區同盟三路一處民宅疑似發生墜落事故，立即派遣人車前往，到場發現羅男躺在透天厝2樓採光罩上方，疑似自高處摔落，已無呼吸心跳。救援人員架梯查看後，先拆除2樓窗戶，利用長背板將人固定後抬入屋內，並送往大同醫院搶救，仍於當日下午宣告不治。

廣告 廣告

據了解，羅男2月5日晚間與友人外出飲酒，結束後前往美籍友人住處續攤，因酒醉被安排至4樓臥房休息。該名友人表示，睡前曾查看羅男仍躺在床上，不清楚其後為何會墜落至2樓採光罩。

三民第一分局表示，經初步勘驗，羅男身上未見明顯外傷，現場亦未發現外力介入跡象，鑑識人員完成採證後，警方將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

許瑋甯哽咽談往事「被問楊丞琳閨密情」 頓3秒尷尬回應了

《芙莉蓮》第2季Netflix翻譯大亂 網疑誰是誰：欣梅爾變希莫爾

8億人瑞娶68歲看護！律師痛斥證人沒良心 曝家屬「唯一解法」