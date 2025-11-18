高雄男致電同居人兒子「你媽媽死了」 女陳屍後行李箱手臂有針孔 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名陳姓男子，昨（17）日致電黃姓女友的兒子表示「你媽媽死了。」隨即掛掉電話，黃女的兒子聽得一頭霧水，便向警方報案，但陳男與黃女皆不知所蹤，經過警方緊急協尋，順利找到陳男及他的車輛，結果警方發現，黃女竟真的陳屍在後行李箱中，檢警今天上午針對黃女進行相驗，黃女的手上有不明針孔，陳男也說黃女是吸毒過量死亡，但詳細死亡原因是否有涉及他殺，仍由檢警深入調查中

這起案件發生在昨日，黃女的兒子向警方報案指出，母親的同居陳姓男友打電話給他就說「你媽媽已死」，然後就掛掉電話；由於2人行蹤成謎，警方協尋後，順利發現陳男友及他的座車，結果卻發現黃女陳屍在後行李箱，陳男因涉嫌重大，被帶回警所釐清案情。

檢警今天上午對黃女進行相驗，檢警初步相驗後確認黃女沒有外傷，所以詳細死因將會在20日進行解剖以釐清死因，檢警表示，黃女昨日被發現時，手上疑似有針孔，陳男當時就對案情說法反覆，直接說黃女是「使用毒品」死亡。

而檢察官今天初步相驗黃女遺體後，並沒有在她身上發現明顯外傷，詳細的死亡原因是否有涉及他殺或是跟毒品有關，仍要深入追查。

照片來源：翻攝畫面

