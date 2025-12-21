高雄男與友糾紛竟"燒棉被" 載開山刀折返被民眾拍落報警逮捕

南部中心／劉安晉、陳姵妡 高雄報導

高雄鼓山壽山街上，一名男子跟友人吵架後，竟燒了朋友的棉被後離開，不料男子燒完棉被還折返回來，腳踏墊竟載著一把40公分的開山刀，嚇得民眾上前將他刀子拍落，他往前走想撿刀，便被警消當場壓制上銬，依公共危險罪現行犯逮捕移送並聲請羈押。





男子燒了朋友棉被後，竟然又騎車返回現場查看，還帶著刀械，被員警當場壓制在地。（圖／民視新聞）

員警vs.縱火男子：「刀子放下，刀子放下。」男子騎車返回現場，沒想到他腳踏墊上卻載著一把刀，刀械被民眾弄掉後，男子試圖想撿，被員警當場壓制在地。員警vs.縱火男子：「好了沒啦，你配合一下手來，好了沒啦手來。」原來這名陳姓男子，下午三點多，跟朋友吵架之後，一氣之下焚燒友人的棉被便離開，竄出的濃煙嚇壞民眾，緊急通報警消。消防人員：「然後民眾就指認說，有一個人感覺看起來怪怪的，有可能是他我們就走過去。」沒想到男子又折返，腳踏墊上居然載著一把40公分的開山刀，民眾將他刀拍落，男子走上前想撿刀，就被警消當場壓制，過程中消防小隊長還差點被刀子劃傷。

男子腳踏墊上居然載著一把40公分的開山刀，民眾將他刀拍落，男子走上前想撿刀，就被警消當場壓制，過程中消防小隊長還差點被刀子劃傷。（圖／民視新聞）









消防人員：「這時候我們小隊長跟民眾，就發現他車子上面有東西，有點奇怪前面的人有喊說，他好像有刀子喔，對這時候確定是刀子了。」鼓山分隊小隊長楊家昌：「（看到刀壓力很大）還是會有一點，但你沒有去做這一步的話，受傷的可能是民眾，我們講不聽他又有危險物品的話，我們就馬上做壓制的動作。」民眾：「出來看到他被上銬，就被抓走了。」男子燒棉被又帶刀的情況，也嚇壞附近民眾，警方一發現男子情緒不穩，立即用辣椒水制伏陳男，他痛得在地上哇哇大叫，要求警方讓他沖水，但態度仍十分強硬，持續不斷對警方叫囂。鼓山分局新濱派出所所長蔡宗宏：「情緒不穩，且所駕駛之機車腳踏板上，載有一把刀械，陳男在人行道上燃燒雜物，致影響交通安全之行為，依涉嫌公共危險罪移送，高雄地檢署偵辦。」即使這名陳男，只是帶刀並未揮砍，但縱火又持刀的行為仍引起附近居民恐慌，被依公共危險罪現行犯逮捕。

