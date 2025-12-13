高雄男警遭控偷拍報案人「合成裸女」！超慘下場曝光

社會中心／楊佩怡報導

噁狼無處不在，沒想到連警察局也有！近日一名女網友透露突然收到傳票，這才得知自己被別人偷拍，對方還將偷拍照片用AI變成「裸女」模樣，而這名偷拍狼竟是先前幫女網友做筆錄的員警，讓女網友更傻眼的是「受害者還不止一位」。貼文曝光後，立刻引發熱議，沒想到還釣出同案例一名被害女子留言回應。





高雄男警「偷拍6女報案人」被抓包！他竟用「AI合成裸女」超慘下場曝光

女網友忽然收到高雄地檢署傳票，才發現自己在2年前被幫她做筆錄的員警偷拍，還做成AI裸女。（圖／翻攝自GoogleMap）

一名女網友昨（12）日在社群發文驚呼「活到現在遇到人生最扯！」，她表示突然收到來自高雄地檢署的證人傳票，內容寫著因個人資料保護要去開庭，但她心想自己也沒犯法，為何會突然收到此通知。了解後才知道，原來是原PO在兩年前曾去警局報案做筆錄，當時她做筆錄的員警竟在過程中偷拍她，事後還將原PO用AI技術合成出「裸女」。原PO傻眼怒批：「蝦爆了！ ！ ！」，且她更透露受害者不只她一味，「實在是太誇張」。

高雄男警「偷拍6女報案人」被抓包！他竟用「AI合成裸女」超慘下場曝光

另一名同案被害女子則留言表示，自己是在警察局廁所被偷拍。（示意圖與本事件無關／翻攝畫面）

貼文曝光後，立刻引發網友撻伐，「一般都是AI去合成警察，第一次看到警察去合成被害人的」、「這個世界太癲了」、「之前創意私房的加害者，也一堆是警察、老師、醫生、律師…..」、「警察知法犯法，人民還有什麼保障⋯」。此外，該貼文更釣出同案另一名被害女性留言指出，「我是在派出所借用洗手間被偷拍，以及要求備案筆錄拍正面照遭不當實用」，她也喊話原PO，如果有附帶民事訴訟，未來有需要可以相互聯絡溝通，共同聘請一位律師，根據此案的刑事判決提出相應的精神損失。

高雄男警「偷拍6女報案人」被抓包！他竟用「AI合成裸女」超慘下場曝光

高雄三民一分局針對涉案員警，記大過1次，並調整服務地區。（圖／翻攝自GoogleMap）

根據《三立新聞網》報導，據了解，該涉案員警當時任職於高雄市警局三民一分局，是一位很年輕、平時看起來很乖的男警，因此消息傳開後，讓同仁們都震驚不已。督察室受理家暴被害人檢舉性騷案，意外查出該涉案男警的手機內另有5、6名女子受害。

對此，高雄三民一分局表示，發現員警疑有不當蒐集民眾照片資料之嫌，違反個資使用情形，立即主動報請高雄地檢署指揮，並查扣該員手機。對於該員行政責任立即核予大過1次，並調整服務地區，同時從重追究相關人員考核監督不周責任。此外，三民第一分局也針對員警違法違紀案件均主動立案調查，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，若員警確實涉有不法，定予嚴查究辦，絕不護短寬貸。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：高雄男警「偷拍6女報案人」被抓包！他竟用「AI合成裸女」超慘下場曝光

