高雄男貼文恐嚇"張文.鄭捷都是我的人" 警方逮人檢聲押

北捷攻擊案件後，眾人人心惶惶，不料高雄一名蘇姓男子，在臉書上聲稱，北捷事件後，鳳山新城就交給他來，還說跨年會幹大事，甚至揚言要炸小港機場。貼文遭網友檢舉，蘇男火速落網，依恐嚇公眾、危害飛安等罪依法究辦，又被挖出，其實9年前就曾因說要炸機場被判3月徒刑，晚間經檢察官複訊後，向法院聲請羈押。





被警方移送偵辦的這名男子，在這北捷攻擊案後的敏感時機，在臉書發表恐嚇言論，火速遭到警方逮捕。這名男子，在自己臉書上聲稱，張文、鄭捷都是我的人，還聲稱跨年夜要幹大事、炸小港機場，這些貼文被網友檢舉，航警立刻著手偵辦，逮到發文的蘇姓男子。但貼文發出，仍造成民眾恐慌。民眾：「一直把他渲染大，造成大家不好的想法，我覺得也不太好，會害怕是一定的，會擔憂說真的會這樣嗎，為什麼會這樣呢。」民眾：「會有啊之前有些鄭捷，也是會有一堆，會在網路上發表類似的言論，但是不太擔心，會這樣講通常都沒有膽去做。」

雖然檢警到蘇姓男子住所調查，並沒有發現可疑物品，但蘇男仍因依涉嫌恐嚇公眾、危害飛安等罪依法究辦，蘇男臉書還自曝，曾因排隊領雞排，被媒體採訪。蘇姓嫌犯：「有一點失望，我還蠻閒的，所以我會在這邊等。」蘇男不只上過電視，還被挖出9年前，就曾因為出國玩不想回台，用臉書化名，揚言炸掉小港機場，因此被判3月徒刑，不少爭議事件都有他的身影，如今又在這敏感時機亂發文章，製造恐慌，再次被依法送辦，為自己的行為，付出代價。

