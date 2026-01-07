高雄男跨年夜口角開槍傷2人 雄院更裁羈押禁見
（中央社記者洪學廣高雄7日電）劉姓男子去年跨年夜酒後疑不滿他人燃放鞭炮口角糾紛，竟持改造手槍射擊2人致傷。雄檢複訊聲押但高雄地院裁定無保請回；雄檢提抗告成功後，高雄地院昨晚更裁羈押禁見。
高雄地檢署今天上午表示，劉男去年12月31日在三民區開槍射傷2人，高雄地檢署檢察官陳威呈訊問後，認被告犯罪嫌疑重大，向高雄地方法院聲請羈押，但法院裁定劉男無保請回。
檢方指出，經抗告成功後，台灣高等法院高雄分院昨天撤銷裁定發回，高雄地院隨即重行審理，並由主任檢察官甘若蘋、陳威呈前往出庭，力陳羈押理由，經法院於同天晚間9時30分裁定羈押禁見。檢方後續也將持續蒐集相關事證，儘速釐清事實，查明真相。
全案因由，劉男去年12月31日晚間酒後前往三民區找女友跨年過程中，在一處巷口聽到民眾燃放鞭炮，心生不滿上前理論，進而發生口角糾紛；劉男竟掏出改造手槍，朝田姓男子與黃姓女子開槍，導致2人受傷送醫，幸無生命危險。
警方獲報，趕抵現場壓制逮捕劉男，現場遺留4枚彈殼，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，後續溯源查緝槍枝來源。（編輯：陳仁華）1150107
