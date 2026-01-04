高雄男跨年夜嫌鞭炮吵「開槍射傷2人」竟無保請回 檢抗告

檢方傻眼秒提抗告！在跨年夜（2025年12月31日）深夜發生於高雄發生的槍擊案，50歲劉姓嫌犯喝茫聽到鞭炮聲不爽，竟然掏改造手槍朝人群射擊，釀成2人輕重傷，法院近日將他無保請回，3大理由全曝光。

回顧整起發生在三民區金獅湖的案子，深夜11點40分，劉姓男嫌犯持改造手槍合計開了4槍，傷者中47歲田男胸部跟小腿中彈，47歲黃男被子彈劃過擦傷，所幸2人經緊急救治後都沒有生命危險。

而2人會中彈，竟是因為他們在放跨年鞭炮時，一旁喝茫的劉姓男嫌犯不爽太吵，上前要他們不要在深夜施放，雙方吵架時劉男拿出改造手槍連轟4發，他也被警方當場逮捕，經查他有詐欺、毀損、傷害等多項前科，被依涉犯《刑法》殺人未遂罪及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送。

但高雄地院法官的判決卻出人意料，對檢方的聲押裁定駁回，讓劉男「無保請回」，理由是「被告犯案未離開、槍枝有尋獲、坦承犯行」共3項，檢方對此表示法官裁定有違誤，目前已提出抗告了。

