高雄男跨年夜酒後不滿放鞭炮開槍傷2人送醫

高雄市三民區跨年前夕發生槍擊案，警方獲報後迅速到場處置，當場逮捕劉姓犯嫌帶回偵辦。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市三民區跨年前夕驚傳槍擊事件，31日晚間11時40分左右，天祥一路與鼎金後巷口發生一起槍擊案，劉姓男子酒後與民眾發生口角，竟持改造手槍朝現場1男1女射擊，造成兩人中槍受傷，所幸送醫後均無生命危險，警方獲報後迅速到場，當場壓制逮捕嫌犯，並依法送辦。

三民第二分局表示，警方於晚間11時40分接獲報案，指出現場有人受傷，員警迅速趕抵現場，隨即控制情勢並逮捕開槍的劉姓犯嫌(50歲)，現場民眾田姓男子(47歲)腋下及膝蓋受傷，黃姓女子(46歲)手指中彈，兩人意識清楚，均由救護人員送往高雄榮民總醫院治療，目前傷勢穩定。

廣告 廣告

警方初步調查，劉姓男子於案發前在市區飲酒，隨後駕車前往三民區欲找女友跨年，下車後聽聞現場民眾燃放鞭炮，疑因不滿聲響上前理論，進而與田男、黃女發生口角糾紛，劉男情緒失控，竟掏出隨身攜帶的改造手槍，朝兩人連開數槍，造成傷害。

警方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及殺人未遂罪，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，並將持續溯源追查槍枝及彈藥來源。

高雄市警察局長林炎田獲悉後，隨即前往三民第二分局慰問偵辦員警並頒發獎勵金，肯定同仁落實「通報快、到場快、處置快」的三快原則，迅速控制現場、消弭危害，也提醒同仁在執勤及逮捕嫌犯時務必注意自身安全。