高雄男跨年夜酒後疑不滿放鞭炮開槍 2人中彈送醫

（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄劉姓男子昨天晚間跨年夜酒後原本要去找女友，疑似在路上看見1男1女放鞭炮，心生不滿上前理論發生口角，隨後掏出改造手槍射擊，導致2人受傷。

警方在案發現場發現遺留的4枚彈殼，已將劉男帶回偵訊。

高雄市政府警察局三民二分局說明，劉男去年12月31日晚間喝酒後，原要前往三民區找女友跨年，但在天祥一路與鼎金後巷口聽到民眾燃放鞭炮，他心生不滿上前理論，進而發生口角糾紛。劉男憤而掏出改造手槍朝田姓男子與黃姓女子開槍，導致2人受傷送醫，幸無生命危險。

警方於昨天晚間11時30分獲報後趕抵現場壓制逮捕劉男，現場遺留4枚彈殼。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪，移送台灣高雄地方檢察署偵辦，後續將持續溯源查緝槍枝來源。（編輯：高照芬）1150101