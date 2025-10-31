高雄男車禍慘變植物人躺療養院 老婆30年間生下3孩
高雄一名男子婚後不久遭遇嚴重車禍，陷入長期昏迷，成為半植物人並臥病療養院近三十年。令人震驚的是，他的妻子在丈夫昏迷期間陸續誕下三名子女，依法被登記為婚生子。男子的監護人認為情況明顯不合常理，遂向法院提起否認婚生子女訴訟。
根據判決書內容，男子與妻子結婚後原本育有兩名子女。不料婚後兩年，男子因車禍重傷昏迷，生活起居全靠照護人員協助，之後長期住在療養院，完全喪失行動及生育能力。法院後來也指定監護人代為處理其相關法律事務。
然而妻子在丈夫昏迷多年期間，仍以夫妻身分維持婚姻關係，並接連生下三名子女。由於當時婚姻仍有效，依法自動視為婚生子。男子監護人指出，男子早已無受胎能力，妻子多次懷孕顯然另有他因，因此主張撤銷婚生推定。法官調閱醫療及照護資料後確認，男子自事故後始終住院療養，從未與妻子同居，亦無生理機能可導致受胎。
為釐清血緣真相，法院曾命三名子女在期限內進行DNA鑑定，但三人皆未依規定配合。依最高法院見解，若一方拒絕合理的鑑定要求，法院得據此作出不利判斷。綜合各項證據，法官認定三名子女的受胎期間皆發生於男子昏迷臥床期間，「客觀上不具懷孕可能性」，因此採信監護人主張，撤銷三名子女的婚生子女推定。
法院同時指出，依《民法》第1063條規定，配偶得於知悉子女並非婚生子女後兩年內提起否認訴訟。男子監護人於2024年得知相關事實後即提起訴訟，未逾法定期限。全案審理後判決確定，三名子女自此在法律上不再屬於該男子的婚生子女身分。
看更多 CTWANT 文章
粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」 網友湧IG怒喊：房子收回來
簡廷芮撇清不倫揣測！ 老公轉發力挺：別影響我的家庭
粿粿不倫戀早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」 網友瘋朝聖留言
其他人也在看
結婚前發現「清純基督徒女友」曾當過小三 他做這決定
一名男子日前跟交往3年的女友求婚成功，自己的父母也很喜歡未來的兒媳婦，就在一切都順利美滿的時後，突然有個陌生號碼傳了一堆「證據」給男子，證明他女友曾經當過小三。男子質問女友，女友一開始不承認，最後承認了，但說自己是無辜的，並開始跟男子大吵大鬧，說男子不夠愛她，最後男子終於做出了一個決定。鏡報 ・ 1 天前
桃園人妻玩很大！和男大生多人運動、懷上情夫孩子…綠帽夫「1原因」被判敗訴
桃園一名男子與妻子結婚多年，婚後卻接連發現妻子多次出軌，甚至懷上情夫的孩子，氣得他提告2人侵害配偶權，求償150萬元。不過，桃園地方法院審理後，認定男子此前發現妻子出軌後就已和妻子及其情夫談判，分別與2人達成和解、獲得賠償，而根據《民法》規定，當事人不得再就同一事實請求損害賠償，最終判楊男敗訴，全案仍可上訴。鏡報 ・ 1 天前
女子約3男多人運動！2人偷拔套被起訴 他不舉獲免訴
女子約3男多人運動！2人偷拔套被起訴 他不舉獲免訴EBC東森新聞 ・ 5 小時前
花蓮14億捐款改買股票？網傳不給災民補助 賑災基金會「投資評估」紀錄曝光
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰決導致重大傷亡，同時也重創光復鄉，為協助災後復原，衛福部轄下的賑災基金會於9月25日啟動為期1個月的專案募款，最初5億元的目標金額短短5天就達標，足見台灣人的愛心，直至24日關帳，最終共募得驚人近14億元（13.9億），捐款筆數超過31萬筆；期間，立委葉元之曾在質詢時針對「花蓮捐款竟被建議拿去投資」提出質疑，而後網路流傳「花蓮善......風傳媒 ・ 22 小時前
兩度「被離婚」，63歲男嘆沒人煮飯、洗衣…劉黎兒：把老婆當家事機器人，要被唾棄幾次才覺醒？
Q：我是勝雄，今年63歲，開了一家小裝潢公司，生意還不錯；不過私生活卻不如意。4年前我跟現在的57歲妻子透過婚友社介紹認識，交往1個月後，辦了結婚登記，算是再婚了，但只維持1年好光景，之後就不斷吵架，因此2年半前開始申請離婚調解。第1次在調解委員勸說下，決定重新修好，但過了2、3個月的太平日子又吵鬧不停，之後又去申請調解離婚，但那女人就是不肯離婚。今年再申請一次，她還是不肯，又宣告失敗。我說話比較粗，常會說出難聽的話來，調解委員還要我少說點話，否則會被認為是一種家暴。因此我們最近2年，幾乎都沒跟對方說過話！我只是想跟那個女人離婚，怎麼這麼困難？還是應該直接打離婚官司，就能甩開她？我54歲時跟老婆離婚，婚姻維持了15年。我其實一點也不想離婚，覺得沒人煮飯、洗衣、打掃很麻煩，但當時45歲的老婆已經到了生育極限年齡，她實在很想生孩子，雖然也做了各種不孕治療，但都沒成效。老婆歸咎我精子稀疏，跟我生不出孩子來，因此要求離婚，她拿出離婚協議書，我被刺激兩句，就傻傻簽了字，很簡單就被離婚了。不過老婆娘家有錢，也沒要求贍養費，就算了！離婚後我積極相親，都沒結果，最後找婚友社介紹認識那女人，當初覺得還蠻幸福熟齡 ・ 1 天前
想喝什麼自己調! 屏東自助式飲料店 均一價20元
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導屏東萬巒有一間自助式飲料店，想喝什麼飲料自己裝，還有珍珠、椰果等配料，也通通自己加，不管什麼飲料一律20元，吸引不少民眾好奇嘗鮮。民視 ・ 2 小時前
門口放水泥塊掀議 住戶：已使用20年 地主：遭侵占
桃園市 / 綜合報導 桃園龍潭武漢路爆發土地所有權爭議！雙方談不攏，地主乾脆擺起大型水泥塊擋路，讓附近住戶抱怨連連，而地主代理人則表示，因為住戶態度就是想用免錢的，雙方沒有共識，才會這樣處理。沿路主觀鏡頭，一塊塊超過兩公噸的白色水泥塊擺放在路旁，成了路上奇景，不少人經過都會多看幾眼，但這些不是藝術造景，而是地主和住戶互鬥奇招，汽車停在家門口，突然被大型水泥塊團團包圍，技術不好可能開不出來，住戶抱怨聲四起。當地住戶VS.記者說：「門前有出入，我們才會買這個房子，沒有出入的話，那誰會買這個房子，會被封在裡面嘛，(你買的時候知道前面這個是私人地嗎)，不知道啊，因為這是政府鋪的柏油路啊。」桃園市龍潭區東興里第21鄰麟長余東漢說：「國土重劃本來2.5公尺的，它變成7.5公尺，整個重劃把那個產業道路，直接擴充出來。」其實早在一個多月前，整排住戶就高掛白布條抗議，要求路權當時地主張貼法院公告，預告要刨除路面，還開價一坪八十五萬元。當地住戶說：「你開(每坪)80萬，我買不起，那我們房子賣你嘛，我一坪50萬賣你就好了。」地主代理人黃先生說：「(住戶)就用免費的就對了啦，他們有意願買，10萬塊你要你就來，不要我就拉倒，就是擺爛就對了啦。」爆發爭議的土地是桃園龍潭的武漢路，住戶認為是法定空地，但地主打官司確認是私人土地，最高院判決土地在路面邊緣外，遭長期停放私人車輛，難以認定是既成道路，也無從成立公用地役關係。桃園市議員(國)徐玉樹說：「助長有類似的有心人，以後就會去大量收購，類似這種畸零地，然後跟這些住家，跟這些店家要錢，我認為這個必須要修法，否則這些民眾非常無辜啊。」地主廿九日無預警放上水泥塊，他希望每坪四十五萬，但屋主拿公告地價十九萬，統一意見一坪廿萬雙方再度破局，多年的訴訟戰雖然結束，但雙方的實體對抗恐怕才剛開始。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
撫養16年養子想回親生父母身邊「拒絕回家」 她淚訴：我的心都碎了
根據韓國《YTN》電視節目《律師趙仁燮的諮詢中心》30日播出內容，52歲的A女士表示，自己與丈夫因不孕多年，於16年前依法收養一名男嬰，並辦理了「親生子女收養」程序。當時孩子的親生父母同意讓他成為該夫妻的合法子女，一家三口從此共同生活。A女士哽咽地說，「他第一次走路...CTWANT ・ 6 小時前
女偶像突PO國中素顏照！「強烈對比照」日網13萬人驚呆…
國際中心／饒婉馨報導日本女偶像雨宮Hiito（雨宮ひいと）是女團「Cocoro Syndrome」的成員之一，她在社群平台X公開了自己國中時期與現在當偶像的「對比照」，貼文觀看數高達13萬多，留言數量也有快6百則。她也在日本《週刊文春》中透露，自己從素人到偶像的一系列故事、轉折與契機。民視 ・ 1 天前
新／台中孕婦突氣喘「求救被反鎖門外」 搶救無效亡
新／台中孕婦突氣喘「求救被反鎖門外」 搶救無效亡EBC東森新聞 ・ 3 小時前
不是豬瘟！新竹肉圓名店老闆遭警帶走 原因曝光
不是豬瘟！新竹肉圓名店老闆遭警帶走 原因曝光EBC東森新聞 ・ 7 小時前
她離婚五年幫前夫繳保費卻白繳？專家提醒注意「3點」
一名李小姐在離婚後，仍然持續為前夫繳納家庭平安險的保費，直到前夫因車禍意外過世，她才驚覺這些保費已經白繳五年。根據資產傳承顧問廖嘉紅（R姐）的解釋，家庭平安保險附約的保障對象是法定配偶，離婚後這份保障即告失效。保險公司在接到她的理賠申請時，詢問她離婚的時間，得知已過五年後，告知她保險已無法理賠，令她感到無比失落。中天新聞網 ・ 1 小時前
影/北市女被「國際醫生」坑百萬 警埋伏活逮詐騙車手
台北市一名女子日前遭詐騙集團所騙，用「國際醫生」老梗騙走1百多萬元後才驚覺上當向警方報案，警方受理後與女子合作約車手面交逮人，並查扣追回1百多萬元贓款依法送辦。中天新聞網 ・ 1 天前
基隆清潔隊爆弊端! "摸魚班長"睡覺等下班.詐加班費
生活中心／陳崇翰 基隆報導 基隆市環保局一名清潔隊的班長，遭人爆料多次蹺班摸魚，還放任親近的隊員，上班期間兼職，還疑似詐領加班費，引發其他隊員不滿，向外部單位檢舉。針對相關情事，基隆市環保局指出，目前已派員了解情況，一旦查證屬實將依規進行懲處。民視 ・ 2 小時前
夜店大亨爆料「名媛界大S」前妻偷吃、整型！ 4網紅瞎挺挨告「結果曝光」
有「名媛界大S」之稱的黃廉盈與夜店大亨夏天倫4年前離婚，去年8月間，夏天倫突在社群平台「Threads」爆料，指前妻偷拿小孩的紅包、出軌光頭男、拿他給的家用錢去做整型手術，當時有4名網紅相挺，在Threads上發表自己的看法，指責黃廉盈的不是，黃女認為名譽受辱，對4名網紅提出妨害名譽告訴，但台北地檢署調查後認為4人罪嫌不足，處分不起訴。太報 ・ 3 小時前
微波爐太舊「拿去回收都沒人要」！婦稱籌看病費三進當鋪 業者自掏腰包給紅包
一名婦人為了籌措看醫生的費用，連續三次攜帶家中物品前往桃園一家當鋪尋求典當，卻因物品價值不高而屢遭拒絕。這位身著紅色外套的婦人先後帶來微波爐、鍋碗瓢盆和音響等物品，甚至還有聲稱從娃娃機店夾取的物品。雖然從公司角度無法提供典當服務，但當鋪業者了解她的困境後，仍自掏腰包給予 600 元紅包，希望能暫時解決她的燃眉之急。該案例也反映出民眾在經濟困難時，可向專門二手物品店家或社福單位尋求適當協助。TVBS新聞網 ・ 1 天前
席德妮史威尼Sydney Sweeney「全透視禮服」走紅毯 尺度太大⋯媒體全部打碼處理
好萊塢性感女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）週三晚間出席《Variety》舉辦的「2025娛樂界女性力量」活動，以她迄今為止最大膽的紅毯造型吸引了所有目光。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
非洲豬瘟邊境檢疫 入境旅客不分紅綠線均查核 (圖)
台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，為加強邊境防堵，衛福部長石崇良30日表示，未來配合關務署，入境旅客將不再依班機起飛國家是否為疫區分紅綠線，一律查核。中央社 ・ 1 天前
「持菜刀」闖銀行! 南投婦大鬧稱:存款少4000
中部中心／張家維 南投報導南投埔里鎮，今天（30日）下午一點多，一名婦人竟然持刀闖入銀行，自稱因為與行員有存款糾紛，怒氣沖沖拿著菜刀，現場情況一度危急，所幸警方趕到，即時將人勸導再制伏，沒有造成傷害。婦人邊說邊揮動右手上的菜刀，情緒激動，憤恨不平地說著，她的銀行存款短少4000元，要銀行給個交代。婦人:「我錢都不見了，要我死就死給你看，我那天叫我媳婦來存錢，我存4000元，他(行員)的電腦壞掉，沒辦法入帳，存簿拿回去，我看的時候是用筆寫的，我問我媳婦為什麼是用筆寫的，他們(銀行)卻說我們偽造文書。」婦「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千 警勸不聽遭法辦 (圖/翻攝畫面)30日下午1點多，婦人拿著包包裝著菜刀，跑到埔里鎮一家銀行內嗆聲，嚇壞行員和現場民眾，警方獲報到場，婦人越說越激動，要銀行還她4000元，員警圍著她警戒。婦這次「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千 也曾到銀行理論過 (圖/翻攝畫面)警方初步調查，婦人因2年前存款金額與行員有爭議，遲遲得不到滿意答案，三不五時偶爾就到銀行理論，這次居然帶菜刀闖銀行，被警方制伏帶回偵訊。南投婦持菜刀大鬧銀行 稱存款少4000元 遭警制伏法辦 (圖/民視新聞)《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：南投婦「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千大鬧遭警制伏 更多民視新聞報導苗栗街頭民眾衝突! 疑勸違停惹怒騎士亮刀欠錢最大?不滿遭討8萬砍好友 遭逮還起獲毒品台中大雅移工命案 持刀砍死同鄉越籍男聲押禁見民視影音 ・ 22 小時前
男友年薪500萬！33歲女分手怒批「自私又媽寶」 全網反罵翻
許多情侶或夫妻為了共同生活，可能會準備一個婚房一起住。一位33歲女子近日和交往4年的男友討論結婚事宜，由於男方經濟較佳，又在家人資助下在台北擁有兩間房子，女子以安全感、有計劃生小孩為由，希望兩人未來的婚房能改成共同持有，男友卻以長輩會生氣為由拒絕，兩人大吵一架後婚事就此暫停，女子也因此怒批男友自私、媽寶，貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛抨擊，女子一毛不花就想把房子改成共同持有，根本是想藉此撈錢，女子則透露最後兩人已經分手。中時新聞網 ・ 21 小時前