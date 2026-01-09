高雄男軌道散步！輕軌進站鳴笛遭怒嗆 高捷：最高罰7500

紅衣男走上輕軌軌道，被鳴笛後還反嗆司機員。 圖：翻攝自Threads@jihoon.1987

[Newtalk新聞] 高雄輕軌C17鼓山區公所站前，昨晚一名紅衣男子走在軌道上，列車準備進站便鳴笛示警，不料卻遭紅衣男大聲謾罵，乘客拍下影片上傳社群平台。高雄捷運警察隊指出，行為已違法，可處新台幣1500以上、7500元以下之罰鍰。

高捷公司指出，昨晚7時許，輕軌列車於順行方向準備進入C17鼓山區公所站月台前，發現有民眾行走於軌道區，司機員立刻緊急剎車、同時鳴笛示警，但該民眾依然故我，直到接近C17月台前才離開軌道區。

廣告 廣告

輕軌靠站後，該民眾還對司機不停叫罵，民眾拍下衝突畫面，紅衣男子走在軌道上，鳴笛也不閃，進站後還一直對司機嗆聲，司機員考量全車乘客權益，沒進一步回應，繼續執行載客任務，網友直轟「超沒水準！給大家看看他的嘴臉」。

高市捷運警察隊指出，該民眾行為已違反「大眾捷運法」第50條第1項第3款規定，「非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第44條第2項前段規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所」，掣單告發，最高可處7500元罰鍰。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中離奇死亡意外！半夜移車卡車門與牆壁縫隙遭夾死

F-16飛官辛柏毅搜救行動超60小時！網傳發現救生衣 海巡署：假消息