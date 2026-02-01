高雄男逆向撞、狂歐老夫妻 慘遭超勇男大生「一擊壓制」

55歲馬姓男子（右）遭21歲簡姓男大生壓制。（圖／東森新聞）





高雄楠梓區惠民捷道上（1）月30日發生一起攻擊案件，一名55歲的馬姓男子逆向騎車在人行道上，撞到70歲的林姓男子，還動手毆打對方致滿臉血，林男64歲的梁姓妻子也被波及，21歲的簡姓男大生路過見義勇為，上前持安全帽尻了馬男一下後，就將其壓制在地。警方隨後到場逮捕馬男，警詢後移送橋頭地檢署偵辦。

事發在上月30日下午4時許，55歲馬姓男子騎乘電動自行車逆向行駛於惠民捷道人行道上，不慎碰撞行人70歲林姓男子，雙方發生口角，馬男徒手毆打林男，林男之64歲梁姓妻子勸架亦遭波及，21歲簡男路過上前勸阻，與馬男拉扯後將其壓制在地。員警到場依傷害罪現行犯將馬男當場逮捕，警詢後移送橋頭地檢署偵辦。

見義勇為的21歲簡姓男大生在threads分享相關影片，當時馬男在路邊痛毆林男，對方蜷縮成一團、滿臉血仍不罷休，簡男左手持安全帽、右手持電話報警，毫不猶豫地就上前詢問狀況，此時馬男把目標轉向簡男，一手抓著安全帽、一手抓著簡男脖子，持安全帽重擊簡男頭部後，簡男也以安全帽回擊一下，接著立刻將馬男撂倒、壓制在地，隨後警方便到場處理後續。

簡男還原現場狀況，當時原本只是想幫忙錄影存證、報警，但是老夫妻的呼救聲大到讓他覺得「再不上去會出事」，因此沒有任何保護措施就衝上去了，他自己也有受傷，只希望臉上不要留疤，而那對被打的老夫妻有聯繫他，恢復狀況不錯，也呼籲楠梓的大家要注意安全。

