高雄男酒醉獨上4樓休息！友下午醒來找嘸影 驚見他墜2樓採光罩身亡

記者林盈君／高雄報導

6日凌晨，高雄一名羅姓男子，到友人家飲酒聊聚會，之後羅男因不勝酒力，獨自到4樓休息，未料友人於今天下午醒來之後，卻遲遲找不到羅男，赫然發現他躺臥2樓採光罩上，急忙通報救護車。警消獲報到場，發現其失去生命跡象，緊急送醫搶救，羅男經搶救後仍宣告不治。友人表示，羅男是第一次來，期間他也喝醉，不清楚事情經過，詳細情況還需警方進一步釐清。

高雄一名羅姓男子，被發現墜落在2樓採光罩上。（示意圖／資料照）

據了解，羅男於昨晚和朋友聚會，凌晨時，又到外籍友人位於高雄三民區住處續攤，之後因不勝酒力，獨自到4樓房間休息，未料疑似因酒醉不慎墜樓，掉落到2樓採光罩上。今天下午，友人發現羅男不在房間內，但房間窗戶卻大開，往下一看才發現羅男，整個人躺臥2樓採光罩，急忙通報警消，羅男因失去呼吸心跳，被緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

