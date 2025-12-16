高雄男酒醉闖廟會影響交通 派出所長勸離反被丟鞋

（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄鼓山區翠華路、九如路口14日有廟會遶境活動，但王姓男子疑似酒醉，牽自行車停在車道中央，郭姓派出所長上前勸離，反遭王男脫鞋子丟擲，幸無人傷。全案依違反社維法送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局今天上午指出，內惟派出所郭姓所長14日下午3時許在翠華、九如路口執行廟會遶境安全維護勤務時，發現列管人口58歲王男牽自行車站立於車道中央，影響遶境隊伍及往來人車通行，隨即上前勸導其至路邊，以維護安全。

但王男疑似酒後情緒不穩，脫下鞋子後朝郭男丟擲，郭男見狀立即保持安全距離，判斷當下尚無其他急迫危害，先返回崗位執行交通疏導及秩序維護勤務，廟會遶境活動也順利圓滿完成。

警方指出，針對王男行為，警方將依社會秩序維護法第85條第1項第1款通知到案說明後，函送台灣高雄地方法院簡易庭審理。

鼓山分局呼籲，對於任何影響公共安全或妨害警方執勤行為，視現場狀況依法處置，請民眾配合警方現場指揮與管制措施，切勿滋事或攜帶違禁物品，共同維護活動安全與交通順暢。（編輯：謝雅竹）1141216