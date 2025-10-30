高雄男酒駕拒檢還嗆警「把你調六龜」 警當場扣車逮人送辦

吳姓男子30日凌晨酒駕被抓，但他行徑囂張，還嗆聲要把員警調職。（圖／翻攝畫面）

高雄市62歲吳姓男子30日凌晨駕車行經苓雅區成功二路，因其行車不穩，民眾通報警方，苓雅分局成功路獲報後前往攔查，並發現吳男身上滿是酒味，吳男則是行徑囂張，拒絕酒測外還嗆聲自己是警友會成員，可將員警調到六龜，員警則不裡其恫嚇，當場扣車將他帶回偵辦，並開出18萬元拒測罰單。

警方凌晨4時許接獲通報，指成功二路與新光路口有轎車行駛不穩，警方獲報後前往調查，果然在成功二路與海邊路口發現吳男所駕駛車輛，其停等紅燈時方向燈忽左忽右，警方連忙將他攔下。

員警發現吳男身上滿是酒味，要求他進行酒測，吳男卻行徑囂張、拒絕配合，一度以要抽菸為由脫由，警方拒絕後，他則嗆聲自己是警友會，能將員警調到六龜，最終吹氣失敗，員警則當場扣車，並以拒測為由將他帶回派出所調查。

因吳男不依規定使用燈光，違反道路交通管理處罰條例第42條，警方開出罰單，可處1200至3600元罰鍰；拒絕酒測行為違反同法第35條，處18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照、吊扣牌照2年並扣繳牌照，轎車當場移置保管，並確認吳男非苓雅分局的警友會成員。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

