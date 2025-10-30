高雄男酒駕拒測！怒嗆警「我警友會的，把你們調六龜」後續一查瞬間打臉

記者洪正達／高雄報導

吳男對酒測數度推託找理由，還說自己是警友會成員。（圖／翻攝畫面）

高雄吳姓男子（62歲）30日凌晨駕駛一輛BMW自小客行經苓雅區成功二路時，由於行車方向不穩遭民眾檢舉，員警將他攔下後發現他渾身身酒氣，沒想到吳男不但拒測還怒嗆自己是警友會，可以輕易把在場的警察調到六龜，但最後仍被警方帶回派出所偵辦，除了要面對高昂的拒測罰鍰外，還要吊扣牌照2年，經調查後，也證實吳男與警友會無關。

苓雅分局指出，30日凌晨4點多接獲民眾報案，指出在成功二路與新光路口有自小客車行駛不穩，警方派員前往後，發現被檢舉車輛停等紅燈時方向飄忽不定，於是上前攔停釐清，過程中發現吳姓男駕駛（62歲）全身散發酒氣且拒絕酒測，於是被警方帶回派出所偵辦。

吳男駕駛BMW在路中行駛飄忽不定，民眾因此向警方報案，（圖／翻攝畫面）

據了解，吳男當時被員警請下車時，開始大聲嗆聲自己是警友會成員，可以把員警調到六龜，員警接著拿出酒測器時就開始不斷找理由，還說要抽菸，態度上相當消極，因此警方當場扣車並帶回派出所偵辦，後續深入調查後，發現吳男根本就不是警友會成員。

警方表示，吳男不依規定使用燈光，違反道路交通管理處罰條例第42條，處1200至3600元罰鍰；拒絕酒測行為違反同法第35條，處18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照、吊扣牌照2年並扣繳牌照，轎車當場移置保管。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

