高雄男酒駕拒測「自稱警友」威脅調職 遭罰18萬扣車

高雄市 / 綜合報導

今(30)日凌晨4點多，一輛轎車因為行車不穩、亂打方向燈，引起警方注意，巡邏員警上前攔查，沒想到這名自稱是警友會的駕駛渾身散發酒氣、拒絕酒測，甚至威脅要把攔查的員警調職，一下要喝水一下又裝可憐，故意拖延超過半小時，最後他因為拒測，被開罰18萬且吊銷駕照，車輛也被扣。

一輛轎車違規行駛最後停在車道分隔線上，員警看到上前攔查，員警VS.違規駕駛說：「你有沒有喝酒，(沒有)，沒有喔，來，你旁邊停一下好不好。」他全身散發酒氣，警方決定實施酒測，不過紅衣駕駛拒絕配合，希望警方通融還出言恐嚇。

違規駕駛VS.員警說：「你明天就被調到六龜了，(好，好，這樣最好)，(不要這樣威嚇我們，不要這樣，大哥，不要這樣)，(該測就測，別說這種話)，我跟你說，(別說這種話)，我跟你說，我也警友會的。」

自稱是警友會的，一下要求喝水一下又裝委屈，接著開口辱罵員警，違規駕駛VS.員警說：「你對我不客氣，(不客氣嗎)，(你剛剛為什麼說我是屁小孩)，(你說誰屁小孩)，你們這都是20幾歲出來。」

員警大聲喝斥，因為男子試圖拖延時間不要酒測，雙方已經僵持超過30分鐘，違規駕駛VS.員警說：「(你要不要測，要不要測)，我再考慮看看。」今日凌晨4點多，高雄苓雅區一名聲稱是警友會的駕駛，因為違規被攔查，當時他全身散發濃濃酒氣卻拒絕酒測，在現場鬧了半小時，連警方都快失去耐心。

苓雅分局成功所長陳昀辰說：「不依規定使用燈光，處1200元以上3600元以下罰鍰，拒絕酒測行為，違反同法第35條，處18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照，吊扣牌照2年並扣繳牌照，自小客車當場移置保管。」男子違規又因為拒測，遭重罰18萬吊銷駕照，等他酒醒了，可能也會後悔自己行為，不願配合的損失可大了。

