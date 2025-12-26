高雄男銀樓前詭異佈陣縱火！隔天再返現場點香拜拜

12月24日晚間9時許，高雄市前金區新田路巷弄內一家銀樓發生離奇縱火事件。33歲顏姓男子在銀樓門前進行一連串詭異行徑，先是在木頭椅子上點火，接著將水管膠合劑倒在門口羅漢松盆栽的葉子及根部，隨後在門口投射燈處焚燒不明物品，最後朝著盆栽樹木點燃線香進行拜拜儀式。

這起事件幸運地被鄰近漢神百貨的櫃姐及時發現。該名櫃姐不僅拍下整個過程，更立即出聲喝斥制止，顏男隨即逃離現場。櫃姐第一時間報警並通知銀樓老闆，消防人員獲報趕赴現場，發現點火處確有線香點燃痕跡，所幸未釀成災害。

銀樓老闆當時正在參加耶誕聚餐，晚間8點多陸續接到漢神櫃姐傳訊、警察來電及銀樓客人通知。由於現場網路訊號不佳，老闆起初未意識到事態嚴重，直到點開櫃姐傳來的影片，才驚覺店面遭遇危險狀況。

新興警分局接獲報案後立即組成專案小組，運用科技偵查手段展開追緝。當晚11時許，警方在苓雅區某超商成功逮捕顏男，現場查扣打火機3個、水管膠合劑1瓶等涉案證物。

顏男被捕後精神狀況不穩定，無法清楚交代犯案動機。警方將其送往醫院進行強制醫療評估，院方評估後認為不需住院治療。然而令人意外的是，顏男離開醫院後，隔天清晨6時許竟再度返回銀樓現場，對著同一棵羅漢松插香拜拜。警方接獲通報後再次將其帶回，隨後依涉嫌刑法第173條放火未遂罪，將顏男移送高雄地檢署偵辦。

銀樓業者事後在社群平台Threads發文感謝周邊熱心民眾，表示在社會敏感時刻，任何危險舉動都令人心惶惶，感謝大家共同守護彼此的安全環境。這起離奇縱火案件的詳細動機，仍有待檢警進一步調查釐清。

