高雄男闖南橫工地偷千公升柴油 證據確鑿仍否認遭重判

高雄高等法院合議庭認為，劉男犯後仍否認犯行，又有多次竊盜前科，短期內再犯類似犯罪，重判8月徒刑。（圖／報系資料照）

高雄市桃源區台20線南橫公路大範圍遭沖毀，以臨時便道搶修路基，卻發生竊賊闖入柴油遭竊案件，將營造公司施工中的機具油箱抽空，共1000公升、價值3萬元柴油；警方鎖定劉姓嫌犯，並以定位系統確認，他犯案時駕車所在位置，劉男雖否認，但1、2審法院均認為他有罪，重判有期徒刑8月，可上訴。

判決書指出，遭竊工地位於桃源區梅蘭明隧道旁，工班每日施作後皆將怪手、大貨車停放路，民國113年2月27日上午，工程人員發現兩台機具油箱被抽得一滴不剩，立即報警。六龜分局調閱現場監視器，確認夜間確實有可疑車輛進入工區，再依車牌追查劉男所駕駛的小貨車。

廣告 廣告

檢警進一步比對車輛衛星定位資料，發現該車在案發凌晨1時至3時於工地停留，其後一路駛離桃源區，於清晨5時19分抵旗山區，同日上午劉男將柴油轉賣給熟識友人，油量正好與失竊數量一致。

劉男辯稱，案發時車輛已交給客戶「阿龍」，他並不知道客戶開去哪裡，自己早上販售的柴油是另一客戶「小金」載給他的漁船用柴油，與工區遭竊的柴油不同。一審橋頭地院不認其說法，依竊盜罪判處8月徒刑，劉男不服上訴。

高高院合議庭指出，若真如劉男所說，他的客戶竊油後應找地方卸載再將車歸還，但定位軌跡全程未曾中途停靠，與常理不符；再者，劉男無法提供「阿龍」「小金」任何身分資料，說法難以採信，且劉男犯後仍否認犯行，又有多次竊盜前科，短期內再犯類似犯罪，對刑罰反應不佳，量刑從嚴維持原刑度，仍可上訴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

飯店房卡秒變Costco入場證 內行人揭「免辦卡神招」8.3萬人看完狂喊長知識

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果

不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂