高雄男離家5天家屬急報案 科技定位尋獲...已陳屍車內

【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市一名50歲李姓男子5天前開車離家，自此音訊全無，跨年後家人仍聯絡不上，昨（2）日晚間向三民二分局報案，並以車辨系統追查，確認車輛最後行蹤，通報轄區前鎮警分局協尋，員警在停車格找到車輛，並通報消防人員前來破門，李男倒臥車中，已經明顯死亡。

警方說明此案件，家住三民區的李姓男子上月29日開著白色轎車出門，但並未告訴家人要去哪，連日來不見人影，家屬也聯繫不上李男，擔心他發生意外，2日晚間7時許前往三民警二分局報案。

警方立刻調取車辨系統「以車追人」，鎖定李男車輛行蹤，透過科技定位發現車子最後出現在和平與一心路口，於是通報轄區前鎮警分局協尋，派遣一心派出所員警前往現場查看。

員警抵達時發現有人坐在駕駛座，叫喚沒有回應，已經有些許異味飄散，立刻通報消防人員前來以機具破窗開門，發現李男已經明顯死亡，隨即封鎖現場並請來鑑識人員勘查，發現車上有不明藥物、並無打鬥痕跡或外力介入，家屬稱李男有相關病史，後續將報請檢察官相驗釐清死因。

