高雄男駕駛搶快違規左轉！25歲騎士遭撞飛傷重不治

高雄昨發生死亡車禍。（圖／翻攝記者爆料網）

高雄市仁武區12日晚間發生一起死亡車禍，一輛轎車未依號誌指示違規左轉，與直行機車發生激烈碰撞，導致年僅25歲的莊姓騎士傷重不治。警方調查後，確認肇事駕駛並無酒駕行為，初步依過失致死罪嫌將其移送法辦。

仁武警分局指出，事發地點位於八德南路與松藝路口，時間約在晚間8時左右。26歲的郭姓駕駛當時自鳥松區文前路南向北行駛，行經事發路口時，疑似為搶快，未等左轉號誌亮起即轉向松藝路，恰巧撞上沿八德南路北往南直行的莊姓男子所騎機車。

廣告 廣告

撞擊發生後，莊男當場倒地，身體多處重創，現場即失去生命跡象。救護人員趕抵後緊急將其送往醫院搶救，最終仍因傷勢過重宣告不治。

警方實施酒測，確認郭男酒測值為零，排除酒後駕車嫌疑。初步分析，事故主因為其未依交通號誌行駛，違規左轉導致意外發生。警方表示，除依過失致死罪嫌將郭男移送偵辦外，亦將對其違規行為依法開罰，罰鍰金額介於600元至1800元之間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

沒配套就硬上1／圖解土方之亂吵什麼？ 台中189案停工「每天燒千萬利息」

人妻送生髮帽惹怒公公！丈夫「互相傷害」全場笑翻：岳母躺著也中槍

綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警