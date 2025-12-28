高雄男「恍神開車」撞斷電桿衝進消防隊 9輛消防員私人車輛遭殃

高雄69歲男駕車恍神狂衝撞斷電線桿，消防員9車慘遭殃。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市橋頭區27日發生一起離譜車禍事件，1名69歲張姓男子駕駛白色轎車行經橋頭消防隊前時，疑似一時恍神偏離車道，先撞斷路旁電線桿，接著整輛車衝進消防隊停車棚，波及多輛消防員的私人車輛。

事故發生於上午11點多，當時消防局橋頭分隊與甲圍派出所員警突然聽到巨大撞擊聲，立刻跑出查看，發現白色轎車撞上消防栓及電線桿，電桿倒塌砸向鐵棚架，造成停放在鐵棚內的8部機車與1部自小客車嚴重受損。消防隊員目睹這突如其來的事故，不禁傻眼，場面相當混亂。

廣告 廣告

救護人員隨後將張男救出，發現他胸部因撞擊方向盤受傷，立刻送醫治療。警方現場對駕駛進行酒測，結果顯示並無酒駕行為，初步研判車禍原因為「一時恍神」，詳細肇因仍需交通大隊進一步鑑定分析。

據了解，張男沿甲樹路由南向北直行，行經消防隊前突然偏離車道，撞擊路旁公共設施及消防員私人車輛，造成多車毀損與電桿倒塌，所幸沒有造成其他人員重傷。這起事件提醒駕駛，即便是熟悉路段，也不能大意，稍有分心就可能釀成巨大的損失。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

深夜強震後「往竹科路上紅爆」！工程師急衝回廠 網：護國神山守護者

建商倒閉潮越演越烈？ 各會理事長紛紛籲放寬房市管制

高齡妊娠掀熱議！62歲女子痛失獨子後再孕 宣布懷二胎6個月