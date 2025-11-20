高雄男「水果刀紅巾綁手」趴趴走！高齡嬤腿腳不便遭攔截…恐怖畫面曝光

記者黃啟超、簡榮良、吳泊萱／高雄報導

蕭姓男子疑因情緒不佳，持刀上街威嚇路過阿嬤。（圖／民眾提供）

日前苗栗發生男子吸毒後持刀隨機砍人案，造成3人受傷，導致人心惶惶。不料今日（20日）下午，高雄前鎮區也出現類似場景，一名47歲蕭姓男子疑因情緒不佳，拿紅布在右手綁水果刀上街恐嚇鄰居，還踹門嗆聲，一位行動不便的阿嬤更當場被蕭男堵在路口，進退兩難，讓目擊民眾看了冷汗直流。幸好警方獲報到場制止蕭男，並未造成人員傷亡，全案依恐嚇公眾罪、社維法移請高雄地檢署偵辦。

住戶拍下，今日下午4時許，蕭姓男子突然出現在鎮東一街上，仔細看他竟以紅布將水果刀纏在右手上，一位行動不便的阿嬤正巧路過，因來不及躲閃，被蕭男堵在路口，進退兩難。只見蕭男手持水果刀，不斷逼近阿嬤，口中還念念有詞，恐怖場景讓人看了冷汗直流。

蕭男因情緒不佳持刀上街威嚇鄰居，還踹門示威，嚇壞附近住戶。（圖／民眾提供）

隨後蕭男又轉往附近鄰居家叫囂，不斷大喊要鄰居出來，還怒踹鐵門示威，蕭男母親見狀趕來勸阻，其他鄰居也持棍上前，要求蕭男放下刀械，但蕭男情緒十分激動，持續在街道上來回走動。直到警方到場後，蕭男才配合放下刀械，最後在警力戒護下由家人陪同就醫，幸好無人受傷。

蕭男持刀趴趴走，驚動警方到場，幸好無人傷亡。（圖／民眾提供）

據附近鄰居透露，蕭男與母親同住，在當地租屋多年，之前舉止一切正常，近日疑因酒駕被抓，有公共危險前科，車輛又被扣牌心生鬱悶，今日下午在家中與母親大吵後，情緒失控，對著周邊鄰居叫囂，隨後出現持刀舉動。

警方表示，全案將依違反《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」及《社會秩序維護法》第63條「無正當理由攜帶危險物品」調查後，移請高雄地方檢察署據以偵辦。

不良行為，請勿模仿！

